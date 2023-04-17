Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:33

Александр Шикунов: «Комличенко — не симулянт, он просто проявляет тактическую хитрость»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов высказался о нападающем ростовской команды Николае Комличенко.

«Комличенко все время падает в чужой штрафной? Это нормально: идет борьба и каждый реагирует по-своему. Спартаковец Соболев, другие игроки тоже постоянно «ныряют» и выпрашивают пенальти. Проходят такие вещи — хорошо. Нет — и не надо. Это тактическая хитрость, обычная для футбола. Обвинять Комличенко в нечестной игре ни в коем случае нельзя. Он просто отрабатывает свой хлеб и старается ради команды», — приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

«Ростов» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков за 23 тура.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-shikunov-komlichenko-ne-simulyant-on-prosto-proyavlyaet-takticheskuyu-hitrost
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Александр Шикунов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
12 боевиков ВСУ сдались в плен четырем сотрудникам ЧВК «Вагнер»
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Умер актер фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин
В Польше возмутились пролетающими над страной самолетами с россиянами
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Игнатьев заявил, что «Ростов» лишил «Зенит» всех козырей
Тарханов заявил, что «Ростов» на равных играл с «Зенитом»
Хавбек «Урала» Газинский выбыл из строя до конца текущего сезона
Семшов заявил, что «Ростов» заслуживает быть в тройке
Хусаинов — о словах Клотета в адрес арбитра: «Это характеризует его как «выдающегося» человека»
РФС не получал обращение по скандальным словам Карпина в адрес Талалаева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давидс считает, что в следующем сезоне «Локомотиву» реально вернуться в пятерку
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости