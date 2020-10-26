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Александр Селихов: «Футболисты заслуживают тех денег, которые они получают»

16:38
Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов в интервью Анне Соколовой для YouTube-канала «Спорт-Экспресс» рассказал об отношении к деньгам.

— Футболистам платят большие деньги. Когда упал первый миллион на карту, какие были ощущения?

— Радости особой не было. Первые заработанные деньги я отдал родителям, только потом начал тратить на себя. И то не впустую — на жилье. Я не побежал сразу за дорогой машиной. Деньги не доставались мне легко, у меня был тернистый путь, были травмы. Не все шло по маслу. Я считаю, что своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают. Они ни у кого не крадут. Им дают контракты — они подписывают.

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