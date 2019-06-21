Александр Самедов: "С "Крыльями" расстались. С ближайшее время решу по будущему"

Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов прокомментировал "СЭ" свое будущее после расставания с самарским клубом.

В пятницу стало известно, что Самедов и "Крылья" не продлили контракт.

– Мы расстались, – сказал Самедов. – Мой контракт закончился.

– Были ли разногласия?

– Нет. Все хорошо. Все нормально.

– Где продолжите карьеру?

– Я еще ничего не решил.

– Вероятность завершения карьеры высока?

– Я еще ничего не решил. В ближайшее время определюсь.

Самедов в январе расторг контракт со "Спартаком", после чего на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов". За самарскую команду он провел 9 матчей.

(Арман Мкртчян)

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