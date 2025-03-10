Овечкин о рекорде Дзюбы: «Отличное событие, которое вошло в историю российского футбола»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по голам в российском футболе.

Нападающий тольяттинского клуба отметился в матче с «Крыльями Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Гол стал для Дзюбы 234-м, по этому показателю он обошел Александра Кержакова (233 гола).

«Артем — красавчик! Поздравляю тебя с рекордом. Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом, только вперед. Обнимаю», — сказал Овечкин на видео, опубликованном пресс-службой «Акрона».

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).