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Овечкин о рекорде Дзюбы: «Отличное событие, которое вошло в историю российского футбола»

Руслан Минаев
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и футболист «Акрона» Артем Дзюба
Александр Овечкин и Артем Дзюба.
Фото Imagn Images/USA TODAY Sports, «СЭ»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по голам в российском футболе.

Нападающий тольяттинского клуба отметился в матче с «Крыльями Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Гол стал для Дзюбы 234-м, по этому показателю он обошел Александра Кержакова (233 гола).

«Артем — красавчик! Поздравляю тебя с рекордом. Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом, только вперед. Обнимаю», — сказал Овечкин на видео, опубликованном пресс-службой «Акрона».

Артем Дзюба.Дзюба — лучший бомбардир России всех времен! Все цифры рекорда

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).

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Александр Овечкин
Артем Дзюба
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
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