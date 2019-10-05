Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о проблемах «Динамо». Сегодня бело-голубым предстоит гостевой матч 12-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— К сожалению для болельщиков, проблем у «Динамо» очень много, — заявил Мостовой в эфире «Матч Премьер». — Мы говорим не только о состоянии команды, но и о качестве футбола. «Динамо» не уступает «Оренбургу» по составу и даже ощутимо превосходит. Но у москвичей так уже все затянулось, что они ушли в зону прямого вылета. У «Динамо» великолепный состав, и с ним они уступают «Ростову» 0:3 — о чем тут говорить!? Центральные защитники наблюдают, как Шомуродов мяч останавливает — отсюда 15-е место. Хочется динамовцам пожелать как можно раньше начать набирать очки..

Если динамовцы проиграют, то могут оказаться на последнем месте. Ситуация не тупиковая, но крайне неприятная. Ни один футболист и тренер не хочет оказаться в такой.

В «Динамо» куплено куча дорогостоящих футболистов, но мы до сих пор не понимаем, чем они хороши. Тот же Филипп — футболист за такие деньги должен сразу выходить и хорошо играть, а не медленно набирать форму.

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