Александр Мостовой: «Тедеско ведет себя как юноша, на которого свалились слава и деньги»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о поведении главного тренера команды Доменико Тедеско. В матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга» (3:1) он получил четвертую желтую карточку в сезоне и пропустит следующую встречу.

— О поведении на бровке этого специалиста я говорил еще с первого его матча в России, — цитирует Мостового Rusfootball. — А то, что он вытворял в кубковой игре с ЦСКА... Это была провокация и Гончаренко, и других представителей армейцев, находившихся на бровке. Ощущение, будто Тедеско ведет себя как юноша, на которого свалились слава и деньги (смеется).

Это не совсем спортивное поведение. Кому-то нравится, что он такой заводной, бегает и кричит, но такое поведение и отличает человека, который никогда не играл в футбол на серьезном уровне. Нам-то что бегать, мы свое уже отбегали.