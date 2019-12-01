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Александр Мостовой: «Ничего страшного с Дзюбой не произошло»

15:01
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

— Ничего страшного с Дзюбой не произошло, это же не в первый раз и не с одним Артемом бывает, — цитирует Мостового RT. — Это часть жизни любого футболиста. Бывают хорошие периоды, бывают плохие. Болельщики имеют право высказывать свое мнение, но смотря в какой форме. Я за свою карьеру столько услышал, хотя мне еще повезло, в мой адрес немного кричали. Но я видел ребят, на которых многое обрушивалось. Ничего страшного в этом нет.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/691679-mostovoy-dzyuba-oskorbleniya

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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