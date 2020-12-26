Александр Мостовой не исключает, что летом Тедеско останется в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал заявление красно-белых, что главный тренер команды Доменико Тедеско отработает свой контракт до конца. Соглашение 35-летнего немца с московским клубом действует до конца сезона.

— Сейчас все задаются вопросом, в чем была хитрость Тедеско, — сказал Мостовой «СЭ». — Я сразу сказал, что это непонятно. Так не делается. Команда уходит в отпуск, зачем такое говорить. С этим человеком ничего не понятно. И руководство, наверное, тоже думает — тренер-то может говорить все, что думать.

— У Тедеско есть мотивация работать, гнаться за «Зенитом» и ЦСКА?

— У Тедеско появилась мотивация в Германии, когда он сидел пил пиво и ел сосиски немецкие, а ему сказали про «Спартак», где он будет получать огромные деньги и кайфовать. Вот мотивация. Мне смешно, что его там где-то обидели в игре с «Сочи», что он не хочет продлевать, потому что ему тяжело одному. Мы по 20 лет жили за границей одни, получали в сто раз меньше, чем он, и ничего страшного. С его зарплатой он вообще должен жить на стадионе.

— Как строить трансферную политику зимой, учитывая уход Тедеско?

— А вы думаете, что он летом уйдет? Не исключаю возможности, что Тедеско летом останется. Купят ему пару футболистов, команда выиграет три-четыре игры, и его будут уговаривать остаться. Это хитрый ход. Я в футболе предостаточно такого видел.

(Константин Колмаков)