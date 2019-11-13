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Александр Мостовой: «Меня записали в критики Тедеско, хотя я против него ничего не имел»

12:29
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой сказал, что он ничего не имеет против главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

— Для начала, небольшое отступление: многих ветеранов «Спартака», в том числе и меня, записали в критики Тедеско, хотя против него конкретно никто ничего не имел, — сказал Мостовой. Мы его не знали и не знаем. Просто в тот момент вокруг команды был негативный фон, назначение немца произошло спонтанно, грубо говоря, после одного звонка от Цорна. Естественно, и я, и многие другие сразу приехали бы, если бы им позвонили и позвали в «Спартак». Теперь о перспективах: как по мне, можно постараться угнаться за лидирующей пятеркой. «Урал», «Зенит» и «Ростов» в конце этого года — отличная проверка для команды и нового тренера на прочность. Важно подойти к зимнему перерыву на хорошей позиции в таблице, чтобы продолжать борьбу за что-то серьезное уже весной. (Иван Торопцев)

Полностью интервью Мостового — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-mostovoy-o-tedesko-kononove-i-spartake-1610060/

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