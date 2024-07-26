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Мостовой: «За такую сумму Барко должен мячей 10 забить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в «Спартак».

«Затрудняюсь что-либо сказать про игрока, но наверняка кто-то следил за Барко. Его взяли за 14 миллионов евро? Ничего себе! Это большая сумма за неизвестного футболиста. Для нашего чемпионата, где нет международных турниров, это огромные деньги. Не понимаю, откуда берутся такие цифры. За такую сумму он должен мячей 10 забить. Раз он аргентинец, то должен быть быстрым и техничным. По идее он должен сразу выходить и давать результат», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

25 июля «Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Контракт рассчитан на три года.

Новичок &laquo;Спартака&raquo; Эсекиэль Барко. Второй по стоимости трансфер «Спартака» — дороже только Тил! Что нужно знать о Барко
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-14-millionov-za-barko-bol-shaya-summa-za-neizvestnogo-futbolista/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
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