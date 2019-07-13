Александр Мостовой: "Игра "Спартака"? Два-три дня болельщики пошумят, потом посмотрят в таблицу, а там три очка"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал "СЭ" победу красно-белых в матче 1-го тура чемпионата России над "Сочи" (1:0). Единственный мяч в домашней игре красно-белые забили на 90+3-й минуте, когда после подачи углового отличился Самюэль Жиго.

– Разочарован игрой "Спартака". Большую часть времени "Сочи" выглядел лучше, но как часто бывает, когда не забиваешь, потом можешь пропустить с какого-то полумомента. Так и получилось. Жиго хорошо выпрыгнул, но у меня вопросы по защите "Сочи". Против Жиго и Джикии играли защитники ростом 1,75 метра. Где были Новосельцев, Кудряшов, Милудинович? Слава Богу, что сочинцы привезли сами себе гол. А так ни по игре, ни по моментам красно-белые не заслужили сегодня победы.

– Показалось, что судья принимал много решений в пользу "Спартака".

– Я так не сказал бы. Но в первом тайме, в моменте, когда сбивали нападающего "Сочи" в штрафной площади "Спартака", защитник прыгал в ноги, а не в мяч. Рассказову ничего не оставалось делать, он молодец. Но мне показалось, что было нарушение.

– Многие болельщики плюются от такой игры "Спартака". Разделяете их мнение?

– Они вправе выражать свои эмоции. Другое дело, при такой игре справедливым итогом была бы ничья. Но москвичи выиграли и многие могут выдохнуть. Два-три дня пошумят, покричат, забудут, посмотрят в таблицу, а там три очка. (Арман Мкртчян)