Мостовой о матче «Краснодар» — «Динамо»: «55 на 45 — небольшое преимущество у «быков»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо». По его мнению, чемпионы должны одержать победу и прервать неудачную серию на своем поле. Ранее команда Мурада Мусаева уступила «Локомотиву» в лиге (1:2) и «Крыльям Советов» в группе Кубка России (1:2).

«Краснодар» проиграл в чемпионате, затем в Кубке, а сейчас игра против прямого конкурента. «Динамо» тоже хорошо усиливается, тратится. Также появилась принципиальность между этими командами за последние сезоны. Думаю, небольшое преимущество за «Краснодаром» — 55 на 45. Если «быки» и в третий раз проиграют дома, то это уже будет перебор. Предположу, что игра закончится победой хозяев со счетом 2:1», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Динамо» на «OZON Арене» в субботу, 2 августа, начнется в 20.30 мск. Эти соперники два года подряд встречались на арене «быков» в последнем, 30-м туре. Победа во втором случае позволила команде Мурада Мусаева впервые в истории стать чемпионом России.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».