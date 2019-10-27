Александр Мостовой: «Был уверен, что «Спартак» сегодня не проиграет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом» (3:0).

— Мы же видели, что в первом тайме «Локомотив» смотрелся интереснее. Переигрывал «Спартак», создал больше моментов. Я кстати, знал, что «Спартак» сегодня не проиграет.

— Почему?

— Как «почему»? Я был даже в этом уверен. «Локомотив» летал в Италию, провел тяжелейший матч с «Ювентусом». У него нет скамейки, некем усилить атаку. Все это должно было сказаться. Они же не железные. Должны были подсесть. Вот так и получилось во втором тайме. А «Спартак» планомерно готовился к дерби. Вот и все. И что — теперь нужно восхвалять Тедеско? Нет, конечно, Просто так сложилась ситуация. А я вам даже встречный вопрос задам.

— Давайте.

— А если бы «Спартак» проиграл «Локо», Тедеско нужно было бы сразу выгонять? Так что ли? Или через неделю? Ну так же тоже нельзя рассуждать. Правильно? (Виталий Айрапетов)

Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что «Спартак» не проиграет»