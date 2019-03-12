Александр Мейтин: "На матче "Спартака" и "Зенита" ждем меньше проблем, чем в Химках"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что лига на игре 20-го тура между "Спартаком" и "Зенитом" ждут меньше проблем с болельщиками, чем на матче между красно-белыми и "Динамо" в Химках.

– У нас была информация, что на игру пронесут ножи, пиротехнику и другие запрещенные вещи, поэтому досмотр был усилен, – сказал Мейтин на пресс-конференции. – Источники оперативной информации раскрывать не будем, мы это не можем сделать. Это информация из полиции, из других источников. Анализ события вокруг подобных матчей.

– На новом "Динамо" стадионе подобных проблем не было бы?

– Входные группы там были подготовлены пропускать людей. На самом деле и здесь можно было бы организовать проход, если бы люди приходили заранее. Летом очереди были бы в два раза меньше. На том же матче "Спартака" и "Зенита" мы ожидаем меньше проблем, чем на этой игре. (Александр Рогулев)

Все о чемпионате России - здесь