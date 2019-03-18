Александр Мейтин: "Матч "Спартак" – "Зенит" – один из самых спокойных за последнее время"

Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 20-го тура чемпионата России поделился впечатлениями от матча "Спартак" – "Зенит" (1:1).

– Это один из самых сложных матчей в чемпионате, – сказал Мейтин. – Противостояние "Спаратка" и "Зенита" всегда вызывает повышенный ажиотаж среди болельщиков. Естественно, это сложный матч для правоохранительных органов. Мы это понимаем и провели с полицией и клубами большую подготовительную работу – оценили все риски, продумали логистику.

Были нарушения правил поведения, но мы не допустили серьезных, которые повлекли бы серьезные последствия – для жизни и здоровья. Вспоминая предыдущие встречи, наверное, это самый спокойный матч "Зенита" со "Спартаком" за последнее время. (Андрей Михайлов)