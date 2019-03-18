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Александр Мейтин: "Матч "Спартак" – "Зенит" – один из самых спокойных за последнее время"

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Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 20-го тура чемпионата России поделился впечатлениями от матча "Спартак""Зенит" (1:1).

– Это один из самых сложных матчей в чемпионате, – сказал Мейтин. – Противостояние "Спаратка" и "Зенита" всегда вызывает повышенный ажиотаж среди болельщиков. Естественно, это сложный матч для правоохранительных органов. Мы это понимаем и провели с полицией и клубами большую подготовительную работу – оценили все риски, продумали логистику.

Были нарушения правил поведения, но мы не допустили серьезных, которые повлекли бы серьезные последствия – для жизни и здоровья. Вспоминая предыдущие встречи, наверное, это самый спокойный матч "Зенита" со "Спартаком" за последнее время. (Андрей Михайлов)

Спартак - Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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