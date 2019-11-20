Медведев рассказал о планах «Зенита» в зимнее трансферное окно

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможных приобретенях клуба.

— Мы отправили игроков в аренду, чтобы они получили игровую практику, но они наши, тренерский штаб внимательно за ними следит, — сказал Медведев в эфире радио «Зенит». — Все кандидаты на возвращение. Скорее всего, это произойдет не зимой.

Нам не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду.

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