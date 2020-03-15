Александр Медведев: «Зенит» мог забить 12 голов «Уралу»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал разгромную победу над «Уралом» (7:1) в матче 22-го Тинькофф-чемпионата России.

— Это отражение того, как команда серьезно готовилась после двух безголевых ничьих, — цитирует Медведева ТАСС — Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артем Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Дриусси, играл разнообразно.

Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно.