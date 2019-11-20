Александр Медведев: «Видно у Кокорина огромное желание, он соскучился по футболу»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о восстановлении нападающих Малкома и Александра Кокорина.

— Ждем восстановления Малкома, также надеемся на Кокорина, — сказал Медведев в эфире радио «Зенит». — Он тренируется и набирает форму. Видно у него огромное желание, он соскучился по футболу. К сожалению, не могу порадовать в ситуации с Луневым, пока не могу назвать сроки возвращения его в команду.