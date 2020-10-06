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Александр Медведев: «У нас прошла реорганизация, она коснулась и Евменова»

14:06
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию об увольнении Антона Евменова вместе с селекционной службой.

— В рамках реорганизации у нас произошли определение кадровые изменения, это коснулось и Евменова, — заявил Медведев «СЭ». — Обсуждать изменения я буду на следующей неделе. Нового человека на этом месте не будет, так как это реорганизация. (Сергей Федоров)

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