Александр Медведев: «У нас прошла реорганизация, она коснулась и Евменова»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию об увольнении Антона Евменова вместе с селекционной службой.

— В рамках реорганизации у нас произошли определение кадровые изменения, это коснулось и Евменова, — заявил Медведев «СЭ». — Обсуждать изменения я буду на следующей неделе. Нового человека на этом месте не будет, так как это реорганизация. (Сергей Федоров)