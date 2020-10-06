Александр Медведев: «У нас прошла реорганизация, она коснулась и Евменова»
14:06
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию об увольнении Антона Евменова вместе с селекционной службой.
— В рамках реорганизации у нас произошли определение кадровые изменения, это коснулось и Евменова, — заявил Медведев «СЭ». — Обсуждать изменения я буду на следующей неделе. Нового человека на этом месте не будет, так как это реорганизация. (Сергей Федоров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
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