Александр Медведев: "При изменении лимита на легионеров главное - не наломать дров"

Президент "Зенита" Александр Медведев подчеркнул, что менять лимит на легионеров нужно осторожно. В среду представители РФС, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ обсудили вопрос изменения лимита на легионеров. Новый формат будет определен позднее.

- Нужно обязательно учитывать участие в еврокубках, чтобы наш клубный футбол был конкурентоспособным, - цитирует ТАСС Медведева. - Я уверен, что никаких скоропалительных решений не будет сделано, РФС вместе с лигой примет решение позднее. Нужно подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать так, чтобы они вошли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Мне кажется, фактор конкурентоспособности нужно обязательно учитывать, чтобы наши молодые игроки росли и начинали это делать еще в детско-юношеском футболе.

Самое главное, не наломать здесь дров, чтобы потом решение не повлекло некоторые факторы, которые будет очень сложно исправлять.