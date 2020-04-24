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Александр Медведев — о выплатах УЕФА: «Это хорошая помощь для «Зенита», правильное и благородное решение»

13:54
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о выплатах УЕФА.

Ранее исполком УЕФА решил незамедлительно произвести выплаты, полагающиеся клубам за вклад в соревнования организации среди национальных сборных.

— Это хорошая помощь для нас, — приводит слова Медведева ТАСС. — УЕФА учитывает сложную ситуацию, когда нет доходов от проведения игр. Я считаю, что это очень правильное и благородное решение. Это стандартная процедура, которая применяется к клубам, делегировавшим своих футболистов на соревнования, проводимые под эгидой УЕФА и ФИФА.

Сейчас делают расчеты. У нас как правило много игроков уезжают, и не только в сборную России. В данном случае будут выплаты УЕФА за Лигу наций и отборочный турнир на чемпионат Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8324983

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