Александр Медведев: "Крицюком не интересуемся. Ведем переговоры с вратарем, играющим за рубежом"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг новость о том, что питерский клуб интересуется голкипером "Краснодара" Станиславом Крицюком.

Контракт с "быками" у 28-летнего Крицюка рассчитан до 30 июня 2020 года.

– Нет, – сказал Медведев. – Это не соответствует действительности.

– Вы ищете вратаря?

– У нас Лунев – вратарь номер один, также есть Михаил Кержаков, который готов выйти на замену в любое время. Плюс ведем переговоры с нашим воспитанником, голкипером, играющим за рубежом. Надеюсь, они завершатся успешно.

По данным "СЭ", речь идет об Александре Васютине (24 года), играющем за норвежский "Сарпсборг". Васютин – воспитанник питерского клуба, в Европе также играл за финский "Лахти". В текущем чемпионате Норвегии провел 12 матчей, в прошлом розыгрыше Лиги Европы провел 11 матчей – пять в отборе и шесть в групповом турнире.

Игрок дал согласие на переход. Трансфер из норвежского клуба оценивается в 700-800 тысяч евро. (Арман Мкртчян)