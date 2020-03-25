Александр Максименко рассказал о карантине и коронавирусе

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как проводит время на карантине и высказал свое отношение к коронавирусу.

— Нам рекомендовали полностью сидеть дома, — приводит слова Максименко пресс-служба сборной России. — Тренироваться дома, не выходить в люди и людные места, максимум — до магазина.

— Нарушали правила?

— Чуть-чуть нарушал (улабаетсяя). Сложно. Единственный плюс — можно выспаться. Я проснулся в два. Потом поехал пообедал с другом. Потом я вернулся обратно. Приехала сестра, поужинали и все. Посмотрели сериал и ко сну.

— Как относитесь к ситуации с вирусом?

— Я не впадаю в панику. Люди с ума сошли. Скупают гречку, туалетную бумагу. Не понимаю этого. Чисто русские привычки. Чуть что — в магазин скупать тушенку.

Лично у меня все свежее. Купил — поел, и все.

— Как тренируетесь дома?

— Нам присылают упражнения каждый день. Я надеваю датчики, и нас отслеживают.