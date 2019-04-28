Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий​ в интервью клубной пресс-службе признался, что с нетерпением ждет своего первого гола за красно-белых, информирует официальный сайт московской команды.

21-летний хавбек выступает за основу "Спартака" с лета 2018-го

– Я жду своего первого гола за "Спартак" больше всего в жизни! Мне давали шансы, имел моменты, но не удалось их реализовать. Может быть, проблема в некоторой нерешительности, которая присутствует из-за нехватки игровой практики на данный момент. Но я все равно верю в себя и знаю, на что способен! – цитирует Ломовицкого пресс-служба "Спартака".

В текущем сезоне Ломовицкий провел 21 матч за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.

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