Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением об игре команды в первом тайме матча 9-го тура против «Тамбова» (0:0, перерыв).

— Знали, что «Тамбов» больше играет от обороны, компактно обороняется сзади, — сказал в эфире «Матч Премьер» Кокорин. — Изучали команду, стараемся заходить сопернику за спину. Подходы есть, но не хватает завершения. У меня был хороший момент, было еще несколько, но завершение пока страдает.

Не знаю, как было видно со стороны, но когда я наносил удар, после которого мяч попал в каркас ворот, мне показалось, что мяч чуть укатывается из штрафной. Угол острый, попасть можно было, но тяжело. Не считаю, что «Спартаку» нужно менять игру, надо продолжать держать тот же темп, создавать атаки и завершать их.