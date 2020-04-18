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Александр Кокорин — о пандемии: «В Сочи ситуация не чувствовалась. Не было масок до последнего»

22:28
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин подчеркнул, что в черноморском городе до последнего не чувствовалась опасность коронавируса. Из-за пандемии был прерван розыгрыш чемпионата России и большинства других турниров мира.

— У нас в «Сочи» получился месяц хороший, ударный. Результат был, скучать не приходилось, все хорошо было, — сказал Кокорин в Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — В плане карьеры и футбола, я соскучился. Так что, конечно, расстроен, что чемпионат прерван. Но эта история намного важнее. Понятно, ради чего жертвуем.

В Сочи эта вся ситуация не чувствовалась. Не было масок до последнего. Люди чувствовали себя хорошо: чуть солнце, так все выходили гулять. Город был ото всего отделен.

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