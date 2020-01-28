Александр Кокорин: «Комментарии по поводу будущего давать не готов»

Нападающий Александр Кокорин заявил, что на данный момент нет ясности, в каком клубе он продолжит карьеру. Его супруга Дарья в Instagram сообщила, что Александр не отправится в аренду в «Сочи», а до конца сезона будет играть за «Зенит-2».

— Мне объявили, что на второй сбор с «Зенитом» я не лечу, — сказал Кокорин. — Пока это все, что могу сказать. Комментарии по поводу будущего давать не готов. (Константин Алексеев)