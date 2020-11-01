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Александр Хацкевич: «В игре с ЦСКА не получился выход из обороны»

18:40

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился впечатлением от поражения в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (0:1).

— В первом тайме был интересный футбол со стороны обеих команд, мы неплохо переходили из обороны в атаку, доходили до штрафной соперника, — сказал Хацкевич в эфире «Матч премьер». — Во втором тайме не получался выход из обороны. На каждой второй-третьей передаче ошибались, пытались доставить поскорее мяч нападающим.

Ротор — ЦСКА

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