Александр Хацкевич: «В игре с ЦСКА не получился выход из обороны»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился впечатлением от поражения в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (0:1).
— В первом тайме был интересный футбол со стороны обеих команд, мы неплохо переходили из обороны в атаку, доходили до штрафной соперника, — сказал Хацкевич в эфире «Матч премьер». — Во втором тайме не получался выход из обороны. На каждой второй-третьей передаче ошибались, пытались доставить поскорее мяч нападающим.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.