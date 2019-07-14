Александр Григорян: "Тамбов" показал зубы? Надо у дантиста их показывать"

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян после поражения в гостевом матче 1-го тура премьер-лиги от "Зенита" (1:2) подчеркнул, что его команде надо показывать не зубы, а характер.

– "Сочи" отлично показал себя в матче со "Спартаком". Вы с "Зенитом" показали зубы. Премьер-лига получила качественное пополнение?

– Мне неинтересно, что показали другие команды. У нас нет задачи показывать зубы. Ведь показ зубов не дает набор очков. У нас, может быть, самая многонациональная команда, собраны сильные мужчины, надо не зубы показывать, а характер. Зубы надо у дантиста показывать. (Гоша Чернов)​

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