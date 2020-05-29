Александр Фетисов: «В первую очередь посетить матчи «Крыльев Советов» смогут владельцы сезонных абонементов»
14:17
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о том, как будет решен вопрос с абонементами на матчи текущего сезона.
— По последним данным, Роспотребнадзор согласовывает с РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками, — приводит слова Фетисова РИА Новости. — После получения соответствующих документов будет принято решение. Мы рады видеть всех болельщиков на наших матчах, но в первую очередь право на посещение матчей будут иметь владельцы сезонных абонементов. После проработки этого вопроса мы опубликуем информацию на официальном сайте «Крыльев».
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