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Александр Фетисов: «В первую очередь посетить матчи «Крыльев Советов» смогут владельцы сезонных абонементов»

14:17
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о том, как будет решен вопрос с абонементами на матчи текущего сезона.

— По последним данным, Роспотребнадзор согласовывает с РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками, — приводит слова Фетисова РИА Новости. — После получения соответствующих документов будет принято решение. Мы рады видеть всех болельщиков на наших матчах, но в первую очередь право на посещение матчей будут иметь владельцы сезонных абонементов. После проработки этого вопроса мы опубликуем информацию на официальном сайте «Крыльев».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200529/1572173965.html

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