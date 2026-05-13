Ерохин — о поражении «Краснодара»: «В командном чате написали: мы в гонке, все зависит от нас»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» рассказал о реакции сине-бело-голубых на победу «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

— В командном чате что-то обсуждали?

— По ходу игры — нет. После матча реакции и сообщения, конечно, были. У «Динамо» накопилось много долгов, причем принципиальных: уже три года встречались с «Краснодаром» в решающих играх — и в Кубке, и в РПЛ... И спортивная злость выплеснулась в такой результат.

— А какие реакции были в чате?

— Писали, что мы в гонке, в игре: ребята понимают, что все зависит от нас. А с таким настроением будет лучше готовиться к «Ростову».

После 29-го тура «Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

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