Александр Ерохин – о матче с Бельгией: "Россия достаточно хорошо смотрелась в атаке"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о прошедшем стартовом матче сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года против Бельгии (1:3), сообщает официальный сайт питерцев.

– Конечно, за национальной сборной всегда интересно следить. Наши ребята смогли быстро отыграться, вернулись в игру. Достаточно хорошо смотрелись в атаке и имели неплохие моменты. Несмотря на результат, в этом матче можно выделить позитивные стороны.

У сборной России много индивидуальностей, и чемпионат мира это показал. Тогда многие футболисты брали инициативу на себя, проявляли себя в нужный момент. Однако наша команда сильна скорее как коллектив. Сборной России сложно противостоять, когда она действует сплоченно, эмоционально. Тем не менее, хватает и таких футболистов, которые готовы взять ответственность на себя, исполнить важный штрафной, например, – приводит слова Ерохина пресс-служба "Зенита".

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