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Александр Егоров: «Выводы по работе судей будем делать после завершения чемпионата»

14:47

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал подводить итоги осенней части чемпионата России-2019/20.

— Мы работаем сезон, не год, а сезон, — сказал Егоров. — Кто-то провел этот отрезок стабильно, у кого-то были спады, но мы — команда и должны пройти сезон вместе. Выводы по работе судей будем делать уже после завершения чемпионата. (Иван Торопцев)

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