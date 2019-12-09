Александр Егоров: «Выводы по работе судей будем делать после завершения чемпионата»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал подводить итоги осенней части чемпионата России-2019/20.

— Мы работаем сезон, не год, а сезон, — сказал Егоров. — Кто-то провел этот отрезок стабильно, у кого-то были спады, но мы — команда и должны пройти сезон вместе. Выводы по работе судей будем делать уже после завершения чемпионата. (Иван Торопцев)