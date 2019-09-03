Александр Егоров: «Турбин должен был назначить пенальти в ворота «Арсенала», а также удалить Дивеева»
15:17
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу судейской бригады во главе с Евгением Турбиным на матче 8-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА (1:2).
— Арбитр Турбин должен был назначить пенальти в ворота «Арсенала» за фол Ткачева на Ахметове, а также удалить защитника армейцев Дивеева за то, что тот в прыжке ударил Кангва ногой. (Иван Торопцев)
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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