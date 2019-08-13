Александр Егоров рассказал, почему не может комментировать эпизоды с использованием ВАР сразу после матчей

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, почему в чемпионате России в отличие от английской премьер-лиги нет оперативного разбора моментов применения ВАР.

– В АПЛ еще в субботу на сайте премьер-лиги оперативно прокомментировали решения, принятые с помощью видеоарбитров, сразу после матчей. Когда такое будет и у нас? - вопрос Егорову.

– Я не могу комментировать эпизоды с использованием ВАР, пока нет оценки, сразу после игры, могу повлиять своим мнением на ситуацию. Если помните, я однажды высказался перед КДК по какому-то эпизоду, так вот, лучше так не делать. Если я скажу, что кто-то где-то ошибся, то это окажет влияние на дальнейший ход событий. К тому же, сейчас ВАР используется не на всех матчах, нужно раскочегарить систему. (Иван Торопцев)

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