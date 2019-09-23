Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слова Артема Дзюбы, который расстроился из-за не зачитанных голов в ворота «Рубина» (5:0).

— Это ВАР в действии. Да, миллиметровые офсайды, но они были, справедливость восторжествовала. Понятно, кому-то обидно, кому-то пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало за линией. Но это так, шутка.

— При этом Дзюба сказал, чтобы для красоты футбола такие голы стоит засчитывать...

— Давайте сейчас кинем орел и решку и распишем, кто будет чемпионом. К счастью, есть правила, и мы работаем по правилам. К сожалению, для Дзюбы, его красивый гол не засчитали. (Александр Рогулев)