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Александр Егоров — об отмененных голах Дзюбы: «Кому-то надо пресс подкачать, чтобы не обидно было»

14:27
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Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слова Артема Дзюбы, который расстроился из-за не зачитанных голов в ворота «Рубина» (5:0).

— Это ВАР в действии. Да, миллиметровые офсайды, но они были, справедливость восторжествовала. Понятно, кому-то обидно, кому-то пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало за линией. Но это так, шутка.

— При этом Дзюба сказал, чтобы для красоты футбола такие голы стоит засчитывать...

— Давайте сейчас кинем орел и решку и распишем, кто будет чемпионом. К счастью, есть правила, и мы работаем по правилам. К сожалению, для Дзюбы, его красивый гол не засчитали. (Александр Рогулев)

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