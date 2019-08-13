Александр Егоров – о своем будущем: "Чувствую поддержку Дюкова"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил на пресс-конференции, что чувствует поддержку со стороны руковдства РФС.

– Меня уже кто только не увольнял, и президенты клубов, и эксперты. Главное – не поддаваться на эмоции, – сказал Егоров.



– Мы с Александром Дюковым (президент РФС. – Прим. "СЭ") постоянно на связи, я чувствую его поддержку. У меня такая работа, что в любом случае найдется недовольный.



Егоров возглавил департамент судейства и инспектирования РФС весной 2018 года. (Иван Торопцев)

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