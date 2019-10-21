Александр Егоров не комментирует удаления Анюкова, Божовича и Федотова. Дело передано в КДК

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, за что получили красные карточки главные тренеры «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Владимир Федотов и Миодраг Божович.

Команды встречались в 13-м туре чемпионата России, победу одержали самарцы (1:0). В концовке встречи произошла потасовка с участием футболистов и представителей тренерских штабов обеих команд.

— Работу Казарцева оценил инспектор, я с ним полностью согласен. Спрашивайте по эпизодам, — сказал Егоров на пресс-конференции.

— Со стороны показалось, что судья абстрагировался от эпизода...

— Он не абстрагировался, поступил абсолютно правильно по судейским инструкциям. Казарцев — футбольный арбитр, а не судья в боевых искусствах. Он вынес предупреждения Анюкову, Божовичу и Федотову, как самым активным участникам. Не могу комментировать эпизоды, поскольку материалы переданы в КДК.

— То есть, не можете сказать, что Анюкова, Федттова и Божовича удалили по делу?

— Анюков признал, что его захлестнули эмоции. Посмотрим, какие санкции применит к участникам КДК. (Иван Торопцев)