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Александр Егоров: «Казарцев верно не назначил пенальти в ворота «Крыльев» в конце матча с «Оренбургом»

14:50
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1) Василий Казарцев правильно не назначил пенальти в эпизоде, произошедшем в концовке матча, когда мяч попал в руку защитнику самарцев.

— Арбитр поступил верно, не назначив пенальти в ворота «Крыльев». Рука не была высоко поднята, мяч попал в руку Чернову от своего партнера. Казарцев верно рассудил эпизод. (Иван Торопцев)

Без двух пенальти, но с тремя удалениями. Как судил Казарцев в Оренбурге

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов», дебют Тедеско и другие матчи




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