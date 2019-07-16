Александр Егоров: "Формально, эпизод с голом Миранчука - нарушение. Но никто бы не понял, если бы гол не был бы засчитан"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции по итогам первого тура чемпионата России объяснил ситуацию с голом Алексея Миранчука со штрафного.

В правилах написано. Перед пробитием свободного удара игроки должны находиться в метре от стенки. Могу вам скриншоты показать. Игроки находятся в метре в момент удара. Это новое правило. Все прорабатывалось на сборах. На практике все немного по-другому. Читал в газете, что 15 лет назад судья назначил свободный за то, что вратарь шесть секунд держал мяч. Игрок закончил карьеру после этого. Вчерашняя ситуация - никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Игрок изначально стол в метре от стенки. Футболист делает движение, пока мяч еще в игре. Формально, по букве закона, это нарушение. Но тем не менее. Мы отправим этот момент в ФИФА для консультации. На сборах смотрели момент с розыгрышем удара от ворот. Игрок противника стоял в штрафной. Вышел из этой зоны и вернулся Формально наказывается игрок, который вмешивается в ход игры. Аплодирую за то, что смогли найти такой момент. Это сделал человек, который очень хорошо знает правила. Коли человек откопал такою нюанс, то должен был и объяснить. Надеюсь, мое объяснение вас удовлетворило. (Ярослав Сусов, Александр Рогулев)