Александр Егоров: "Безбородов ошибочно не назначил пенальти за фол на Мелкадзе"

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров прокомментировал эпизоды в матче 23-го тура РПЛ "Ростов" – "Спартак" (2:1).

– Безбородов со своей позиции не видел момента. Но после просмотра видео становится понятно, что это пенальти. По моменту с Норманном – арбитру была снижена оценка. (Юлия Яковлева)

Сергей Хусаинов: "Нужно было ставить пенальти в ворота "Ростова" за фол Паршивлюка на Мелкадзе"

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр