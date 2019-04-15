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Александр Егоров: "Безбородов ошибочно не назначил пенальти за фол на Мелкадзе"

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Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров прокомментировал эпизоды в матче 23-го тура РПЛ "Ростов""Спартак" (2:1).

Безбородов со своей позиции не видел момента. Но после просмотра видео становится понятно, что это пенальти. По моменту с Норманном – арбитру была снижена оценка. (Юлия Яковлева)

Сергей Хусаинов: "Нужно было ставить пенальти в ворота "Ростова" за фол Паршивлюка на Мелкадзе"

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"Ростов" - "Спартак": красно-белые могли рассчитывать на пенальти?
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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