Александр Егоров: «Безбородов должен был зафиксировать фол Мариу в голевой атаке «Локомотива»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, что главный арбитр матча 16-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (1:1) Владислав Безбородов не назначил штрафной удар за фол полузащитника «Локо» Жоау Мариу на игроке гостей Руслане Камболове во время атаки, в которой забил гол Алексей Миранчук. В начале атаки, которая привела к голу Миранчука, игрок «Локомотива» Жоау Мариу сбил футболиста «Краснодара» Камболова, но фол не был зафиксирован.

— По мнению департамента, бригада должна была зафиксировать фол, — сказал Егоров. — После игры я общался и с Кикнадзе, и с Галицким.

— Вы обсуждали это с Галицким?

— Да, он спрашивал, мог ли в эпизод вмешаться ВАР.

— О чем говорили с Кикнадзе?

— Говорили о столкновении, в котором Крыховяк пострадал. Он просил объяснить критерии, почему была показана желтая, а не красная карточка. Не знаю, остался ли он доволен объяснением, по крайней мере, он сказал, что хотел узнать для себя. (Иван Торопцев)