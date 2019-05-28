Александр Дюков заявил, что идея расширения премьер-лиги заслуживает разработки

Президент РФС Александр Дюков высказал мнение о возможном расширении премьер-лиги до 18 клубов.

– Это была инициатива владельцев клубов. Моя позиция – идея заслуживает разработки. Если посчитать количество матчей, которое клубы проводят за сезон – получается 31-32. Это мало. Клубы и футболисты должны играть больше. Расширение лиги до 18 клубов – одно из решений. Но есть и другие форматы. Они тоже возможны. (Дмитрий Зеленов)

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.

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