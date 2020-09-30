Александр Дюков: «В РПЛ должно играть 18 клубов»

Президент РФС Александр Дюков на брифинге по итогам исполкома РФС высказался по поводу сокращения команд в РПЛ. По его словам, лигу, наоборот, нужно расширить до 18 клубов.

— Мне ничего не известно, что вопрос о сокращении количества команд в РПЛ кем-то обсуждался, — сказал Дюков. — Больше года назад, когда премьер-лига рассматривала различные форматы трансформации нашего чемпионата, это был один из вариантов, но он серьезно не рассматривался. Моя позиция не изменилась — на данный момент я был бы рад, чтобы в лиге играло 18 клубов. Недавнее выступление наших клубов в Лиге Европы тревожит и вызывает озабоченность. Есть тенденция, и она появилась не вчера. Количество игр в РПЛ с высокой интенсивностью должно быть больше. Чтобы это сделать, необязательно уменьшать количество клубов в лиге. В Европе возрастает интенсивность игровых действий, а у нас многие команды защищаются низким блоком, а у владеющего мячом есть вечность на принятие решений. Игрок может успеть кофе заказать, пока его начнут атаковать. (Евгений Белоусов)