Александр Дюков: «Сейчас все уже понимают, что надо соблюдать регламент, и тогда удастся избежать большого количество зараженных»

Президент РФС Александр Дюков на брифинге по итогам исполкома РФС рассказал о проведении матчей чемпионата России в условиях пандемии.

— Текущая ситуация по коронавирусу находится в динамике, и она негативная, — сказал Дюков. — Мы отслеживаем происходящее и готовимся к различным сценариям развития событий. Мы исходим из того, что в осенней части сезона клубы смогут провести запланированные матчи. Октябрь будет непростым, и стоит ждать нового пика заболеваемости, но в течение месяца мы должны увидеть снижение количества заболевших.

Количество заболевших не является критичным. У нас определенные знания и опыт. Новые случаи заражения касаются новичков РПЛ — «Ротор». Сейчас все уже понимают, что надо соблюдать регламент, и тогда удастся избежать большого количество зараженных. Когда их больше 10 — причина в несоблюдении регламента и всех мер предоставление. (Евгений Белоусов)