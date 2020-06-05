Александр Дюков: «РФС избежал пересмотров контрактов со спонсорами во время пандемии коронавируса»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, как коронавирус повлиял на контракты со спонсорами.

— Прежде всего, мы правильно и своевременно отреагировали на ситуацию в середине марта, — приводит слова Дюкова РИА Новости. — Мы приняли единственное верное решение приостановить соревнования с 17 марта. Приостановив их, мы приступили к выработке антикризисных мер. Основной упор мы сделали в медиапространстве.

Важнейшей задачей было не потерять наши доходы, мы должны были не потерять наши контракты с партнерами. Для активации брендов мы предложили десятки новых цифровых, диджитал активаций, что позволило РФС избежать пересмотров текущих контрактов.