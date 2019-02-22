Александр Дюков: "Продажа пива не решит наши проблемы. Есть проблема с телевизионными правами

Президент РФС Александр Дюков отметил, что у организации есть проблемы с планированием бюджета на текущий год из-за не сформированного пула спонсоров. Также руководитель отметил тему разрешения продажи пива на стадионах в России.

– Нужен ли РФС попечительский совет? У меня сегодня первый день. То, что мне известно, финансовое состояние РФС стабильное. Есть определенные проблемы бюджета 2019 года, потому что не сформирован пул спонсоров. Они находились в ожидании, им было важен вопрос кто придет к руководству в РФС. Когда есть определенность, то можно проводить переговоры и в короткий промежуток времени достигнуть договоренности. Будем работать по двум направлениям. Будем передоговариваться со старыми партнерами и привлекать новых.

– Вопрос по финансам. В 2017 году клубы РПЛ показали убыток, основная причина – трансферы игроков. Как сделать футбольный бизнес прибыльным?

– Это комплексная работа по многим направлениям. От выручки в матч дэй, абонементы, кейтеринг. В этом плане есть определенные изменения, во многом благодаря инфраструктуре, которая появилась у клубов РПЛ. Если эффективно эксплуатировать эти арены, обеспечивать высокую заполняемость, они могут приносить доход. В этом направлении нужно работать. На стадион болельщики должны приходить за несколько часов и покидать его не сразу после матча, это мы видим.

Важный вопрос разрешения продажи пива на стадионах. Это, может не основная причина, но все-таки. Если это субботний день и есть желание купить слабоалкогольный напиток, то человек будет делать это не на стадионе, а где-то в другом месте. И он стадион покинет сразу после матча. Если разрешить продажу пива, то ситуация поменяется. Мы опять же это видим на других аренах. Понятно, что продажа пива не решит наши проблемы. Есть проблема с телевизионными правами. Нужен рост аудитории. (Александр Рогулев)