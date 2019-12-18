Александр Дюков: «Коммерческие доходы РФС в 2019 году в два раза выше, чем в прошлом»

Президент РФС Александр Дюков после попечительского совета организации рассказал о проекте бюджета на 2020 год. Также он оценил доходы союза в этом году.

— Мы обсуждали бюджет на 2020 год, он принят, — сказал Дюков журналистам. — В ближайшее время, может быть, 24 декабря на исполкоме, он будет рассмотрен. Если в двух словах, то в том числе и благодаря работе членов попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть. Коммерческие доходы РФС будут в два раза больше, чем в 2018 году, речь о сумме в 4,7 миллиарда рублей. Общедоходная часть превысит цифру в 7 миллиардов. Для нас это важно, потому что это дает нам возможность направить данные средства на реализацию программ по развитию футбола, которые мы запустили. (Иван Торопцев)