Дюков: «Не платить зарплату — это правильно? Пытаться купить судью — тоже нормально?»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил работу организации на фоне последних скандалов.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25. Место московской команды в РПЛ занял «Оренбург», который стал 15-м в чемпионате России-2024/25 и должен был вылететь из турнира.

— Митрофанов сказал, что много скандалов — показатель работы РФС, начали работать лучше. Вы согласны?

— В том числе, наверное.

— Какие дальнейшие шаги?

— Будем продолжать делать то, что делаем. Заниматься развитием. Проводить соревнования, турниры.

— Суперкубок — самое неинтересное событие на фоне скандалов.

— Мне интересен футбол. Мы стали свидетелями интересного матча. Ваши предложения? Не платить зарплату — это правильно? Пытаться купить судью — тоже нормально? Может, в следующий раз получится, пусть продолжают.

— Конечно, нет.

— Тогда что мы продолжаем. Мы оперативно реагируем на события, в том числе негативные.

Ранее из РПЛ были исключены «Химки», так как клуб не получил лицензию на участие в турнире в сезоне-2025/26. Вместо них в чемпионате России будет играть «Пари НН». 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности клуба из-за финансовых проблем.