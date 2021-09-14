Александр Дюков: «Федун высказал ряд интересных предложений на заседании попечительского совета РФС»
21:00
Президент РФС Александр Дюков рассказал о заседании попечительского совета организации.
«Было рассмотрено несколько вопросов, — сказал Дюков. — Например, стимулирование частных инвестиций в футбол. Заседание посетил Леонид Арнольдович Федун, который высказал ряд интересных предложений. Часть из них будут проработаны.
Если их удастся реализовать, то получится привлечь инвестиции в футбол, в том числе найти дополнительные деньги для оплаты работы наших детских тренеров. Также рассматривался вопрос реализации стратегии до 2030 года и ряд других важных вопросов" .
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю